Путин пожелал хорошего сезона труппе Малого театра

Фото: Малый театр России/facebook.com

Театр «Импресарио» и Мобильный художественный театр представят аудиоспектакль, который проходит в ванной у слушателей. Представление получило название Play in Your Bathtub.

Постановку создала театральная компания This Is Not a Theatre Company. Авторам пришла идея, когда Нью-Йорк стал центром пандемии коронавируса, сообщает «Афиша Daily». Перед началом спектакля аудиторию просят ознакомиться с инструкцией...