Путин пожелал хорошего сезона труппе Малого театра

https://static.news.ru/photo/a1898a72-aca8-11ea-8ce3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Малый театр России/facebook.com

Президент России Владимир Путин пожелал хорошего сезона артистам Государственного академического Малого театра.

Российский лидер встретился с художественным руководителем театра Юрием Соломиным после церемонии вручения медалей Героя Труда в пятницу на Поклонной горе в Москве, передаёт РИА Новости.

Всем вашим коллегам передайте самые наилучшие пожелания и низкий поклон. Надеюсь, что сезон будет у вас хороший, несмотря на все сложности, — сказал Путин Соломину во время трансляции встречи на телеканале «Россия 24».

Вручение наград Героев Труда Российской Федерации стало первой очной церемонией с участием президента и приглашённых лиц с начала пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.