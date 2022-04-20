Публика заставила столичный театр отменить спектакли с ненавидящей РФ Ауг

Российская публика после волны возмущения вынудила столичный «Электротеатр Станиславского» отменить спектакли с ненавидящей Россию Юлией Ауг. Постоянно поливающая грязью свою страну актриса продолжает спокойно зарабатывать деньги в Москве, получая гонорар в государственном театре, пишет KP.RU.

При этом 51-летня служительница Мельпомены не устаёт твердить о своей эмиграции в Прибалтику. Юлия Ауг должна была сыграть 20 апреля в пьесе «Сад» столичном театре. А до этого она поставила в эстонской Нарве антироссийский спектакль «....Украина. Письма с фронта». Задолго до этих событий актриса выступала против присоединения Крыма к России. В 2020 году она снялась в украинском ролике, где изображала домохозяйку, восхищавшуюся цветом украинского флага.

На счету артистки более 100 ролей в российских кино и сериалах, она известная зрителю по ролям в лентах «Контейнер», «Пассажиры», «Доктор Лиза», «Лето», «Метод», «Мастер и Маргарита». Также Ауг продолжает выходить на сцену одного из ведущих российских театров.

Всё это и возмутило общественность, включая коллег актрисы.

«Русские скоты»... — вот лишь некоторые пожелания актрисы. Сегодня она как ни в чем не бывало выходит на столичную сцену государственного театра и получит, соответственно, гонорар от государства, против которого несколько лет ведёт разрушительную деятельность, — возмущена актриса Лариса Бравицкая.

Волна негодования всё же дошла до руководства театра. назначенный на 20 апреля спектакль с Ауг был отменён «по техническим причинам». Юлия Ауг родилась в Ленинграде. Детство и школьные годы она провела в советской Эстонии.

Ранее российская актриса театра и кино, одна из учредительниц благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова назвала пережитком звание народной артистки России, которым её наградили. Об этом она заявила в интервью для латвийского телевидения, добавив, что готова отказаться от звания, если поступит подобный запрос.