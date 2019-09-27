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Народный артист СССР Армен Джигарханян приехал 27 сентября на премьеру комедии «Тётка Чарли» в Московский драматический театр, которым он руководит.

Посетители встретили Джигарханяна, недавно выписавшегося из больницы, не утихавшими несколько минут аплодисментами, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Джигарханян попал в реанимацию 14 августа из-за обострения давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

Во время операции на сердце 83-летнему артисту медики установили сложный кардиостимулятор последнего поколения.