Народный артист СССР Армен Джигарханян приехал 27 сентября на премьеру комедии «Тётка Чарли» в Московский драматический театр, которым он руководит.
Посетители встретили Джигарханяна, недавно выписавшегося из больницы, не утихавшими несколько минут аплодисментами, передаёт
Ранее News.ru писал, что Джигарханян попал в реанимацию 14 августа из-за обострения давнего заболевания на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.
Во время операции на сердце 83-летнему артисту медики установили сложный кардиостимулятор последнего поколения.