Психолог назвала истинную причину смерти Романа Виктюка

https://static.news.ru/photo/50b8b1b8-2ba6-11eb-8f05-fa163e074e61_660.jpg Роман Виктюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Психолог и лучшая подруга Валентины Легкоступовой Елена Перелыгина считает, что косвенной причиной смерти Виктюка стали склоки в коллективе. Мэтр тяжело переживал разногласия в своём театре.

Перелыгина была лично знакома с Виктюком, она отмечает, что режиссёр нервничал перед каждым своим спектаклем. Психолог не раз предлагала Виктюку свою помощь и тот даже обещал прийти на сеанс, но так и не дошёл, сообщает «Собеседник».

В итоге накопившиеся стресс, обида, переживания сыграли свою роль в сокращении жизни знаменитого режиссёра. Перелыгина уверена, что Роман Виктюк просто «сгорел на работе», а все его болезни — от нервов, и если бы мэтр не принимал всё так близко к сердцу, то был бы жив и сейчас.

В прошлом году я у него просила: «Роман Григорьевич, надо побольше отдыхать. Вы слишком много работаете!» Он ухмыльнулся: «Лена, на кого я оставлю всё это? В театральной среде столько интриг — я должен своих защищать», — рассказала изданию подруга Легкоступовой.

Народный артист России и Украины Роман Виктюк умер от инсульта в возрасте 84 лет. Последний месяц он лечился от коронавируса и проходил реабилитацию в ГКО имени Бахрушина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на прощание с режиссёром Романом Виктюком из родных приехала только племянница, рассказал актёр Дмитрий Бозин. Тело народного артиста России и Украины увезли во Львов, где он родился.