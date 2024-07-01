Противостояние с Караченцовым, ссора с Захаровой: тайны Александра Збруева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Збруев

Народный артист РСФСР Александр Збруев за годы службы в «Ленкоме» работал со многими именитыми коллегами. С некоторыми из них его связывают дружеские отношения, а о других он предпочитает не вспоминать. Что он говорил об Александре Абдулове, Олеге Янковском и Александре Захаровой, в каком противостоянии был с Николаем Караченцовым?

Почему Збруев просит не спрашивать о Караченцове

Збруев и его коллега Николай Караченцов не были друзьями, писала «Экспресс газета». Более того, артист просит не задавать ему вопросов о покойном актере. Причина кроется в женщинах, которым оказывал знаки внимания Збруев, отмечает издание.

«Первая — сексуальная блондинка с пятым размером груди — актриса Светлана Савелова, звезда фильма „Семь стариков и одна девушка“. Когда она только пришла в „Ленком“, Збруев принялся за ней активно ухаживать. Но вскоре узнал, что Света ринулась в пучину романа с Николаем, с которым они даже собирались пожениться. Этого не случилось лишь из-за протестов матери Караченцова», — писала «Экспресс газета».

Отмечается, что Збруев оказывал знаки внимания и Людмиле Поргиной, которая выбрала Караченцова.

«В моем муже столько энергии, силы, ума, таланта! А Збруев не тот человек, за которого себя выдает. В его постели побывало немало актрис нашего театра», — рассказывала Поргина.

Какой конфликт произошел с Захаровой

После смерти Марка Захарова в 2019 году в «Ленкоме» разразился скандал. Ряд актеров посчитали, что новый директор театра Марк Варшавер из личных побуждений не дает дочери худрука Александре Захаровой главные роли, однако он неоднократно опровергал эти домыслы.

Варшавер отмечал, что помириться с Захаровой нет шансов, так как она претендует на авторское вознаграждение, которое уже получил ее отец.

«Она постоянно лезет в суды — все глубже и глубже. Хочет получить авторские за Марка Анатольевича. Он получил все — это я вам как свидетель говорю. Ближе меня не было у Захарова, я следил за каждой копейкой, чтобы она не прошла мимо него. А она сегодня хочет забрать то, что Марк Анатольевич уже получил», — говорил Варшавер.

В этом противостоянии Збруев занял сторону нового директора «Ленкома».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Збруев

«Он уверенно занимает свой пост и добивается того, чтобы в нашем театре все было на 100–150%. Никого не оставляет в беде, всегда придет на помощь. И творческая жизнь у нас не останавливается: те, кто не работал при Захарове много лет или выходил только в массовых сценах, сегодня много играют и имеют возможность проявить себя. Мы идем вперед, и тут главное, чтобы нам не мешали люди, которые находятся среди нас. А они просто вредят, настраивают труппу, распространяют ложь о нашем театре. Зачем это?» — говорил Збруев в беседе с MK.RU.

Что связывало с Абдуловым и Янковским

В «Ленкоме» у Збруева было два близких друга — Олег Янковский и Александр Абдулов. В игре на сцене артист отдавал предпочтение последнему, однако и с Янковским их многое связывало.

«Олег был очень силен в кино, а на сцене мне больше нравился Саша. Александр был свободнее, интереснее в этом плане. Много придумывал, фантазировал, парил. А Олег не так рисковал. Просчитывал каждый жест на подмостках. Поэтому его „Гамлет“ проигрывал», — рассказывал Збруев.

Однажды Янковский невольно оставил Збруева без роли принца датского. Ситуация произошла в Ялте, когда режиссер Глеб Панфилов предложил Збруеву сыграть Гамлета, а заодно попросил обсудить с Янковским его участие в постановке в качестве Клавдия.

«И когда я начал разговор с Олегом, он сразу спросил: „А кто Гамлет?“ Пришлось ответить: „Разумеется, ты“. В результате Клавдием стал я и от роли этого злодея получал большое удовольствие. Но по сей день думаю, что Гамлет — моя роль, и я бы сыграл ее точно не хуже Олега», — говорил артист.

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