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Прощание с маэстро: Романа Виктюка похоронили во Львове

19:29, 23 ноября 2020 63
Фото: РИА Новости

23 ноября в здании львовского Первого театра прошла церемония прощания с народным артистом России, театральным режиссёром Романом Виктюком.

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Жители города принесли с собой цветы и траурные венки. Заупокойная литургия прошла в церкви Святого Андрея (УГКЦ). Виктюк был похоронен в семейном склепе на Лычаковском кладбище

Режиссёр ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии.

О том, как проходила церемония прощания с Романом Виктюком, — в материале NEWS.ru.

 
 

РИА Новости

РИА Новости

РИА Новости

РИА Новости

РИА Новости

РИА Новости

РИА Новости

РИА Новости

РИА Новости

РИА Новости

РИА Новости

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