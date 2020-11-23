Прощание с маэстро: Романа Виктюка похоронили во Львове

23 ноября в здании львовского Первого театра прошла церемония прощания с народным артистом России, театральным режиссёром Романом Виктюком.
Жители города принесли с собой цветы и траурные венки. Заупокойная литургия прошла в церкви Святого Андрея (УГКЦ). Виктюк был похоронен в семейном склепе на Лычаковском кладбище
Режиссёр ушел из жизни 17 ноября из-за тромбоэмболии.
О том, как проходила церемония прощания с Романом Виктюком, — в материале NEWS.ru.
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости