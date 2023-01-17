Прощание с актрисой Инной Чуриковой началось в храме Христа Спасителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер, народный артист РФ Андрей Соколов идет к храму Христа Спасителя на церемонию прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой

В московском храме Христа Спасителя началась церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой, которая скончалась 14 января. Проститься с ней пришли сотни человек, в том числе актриса Лия Ахеджакова, худрук Театра Наций Евгений Миронов и спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Ранее планировалось провести церемонию прощания в театре «Ленком». Директор театра «Ленком» Марка Варшавер сообщал, что похороны Инны Чуриковой пройдут 17 января на Новодевичьем кладбище в Москве. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершей актрисы.

В июле 2022 года сообщалось, что актриса попала в реанимацию. По информации СМИ, она очень неудачно упала. Тогда врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости.

Для широкой аудитории Чурикова известна по ролям в фильмах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Я шагаю по Москве», «Благословите женщину», «Ребро Адама», «Курьер», «Ширли-мырли».