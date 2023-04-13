«Привнесение нуара»: актер Майзингер о новом спектакле по пьесе Булгакова Актер Майзингер рассказал о привнесении нуара в новый спектакль по пьесе «Зойкина квартира»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Майзингер

Артисты Театра имени Пушкина привнесут нуар в спектакль Евгения Писарева по пьесе Михаила Булгакова «Зойкина квартира», премьера которого состоится 13 мая, рассказал NEWS.ru заслуженный артист России Владимир Майзингер. Актер, который исполнит в постановке роль Бориса Семеновича Гуся-Ремонтного, объяснил, что сейчас самое сложное — освоить площадку, на которой они проводят первые репетиции. Майзингер сообщил, что смыслом работы является привнесение в оригинальную пьесу жанра нуара.

Помимо заложенного в пьесе, каких-то смысловых вещей и жанровых, еще есть некое решение относительно нашего спектакля, привнесение нуара как жанра. Это не бытовое общение, а общение в некоем таком жанре, чуть приподнятом над бытом. Я бы сказал так, переход из быта в другое состояние, может быть, какие-то абсурдные моменты, парадоксальные. Вот это сейчас является ни то, что сложностью, а смыслом нашей работы, — рассказал Майзингер.

На репетиции 13 апреля показали две сцены из спектакля. До премьеры еще месяц.

То, что мы сегодня показали, это даже не полработы, это первые наши [репетиции]. Вот мы третий день на сцене, пробуем, уже есть костюмы. И пока еще сложно преодолеть наше представление о «Зойкиной квартире» с тем, чего мы хотим добиться, — отметил он.

По сюжету пьесы Зоя, роль которой в постановке исполняет Александра Урсуляк, мечтает уехать во Францию со своим возлюбленным, бывшим дворянином Обольяниновым, которого играет Александр Дмитриев. Чтобы заработать денег, она открывает в своей квартире публичный дом, замаскированный под швейное ателье. Помощником нанимают мошенника Аметистова (Александр Кубанин). Дело идет успешно, пока главный клиент, директор треста тугоплавких металлов Гусь-Ремонтный (Владимир Майзингер) не узнает в одной из работниц свою любовницу Аллу.

В апреле в Театре имени Пушкина зрителям предлагается сходить на спектакли «Слуга двух господ», «Красавец мужчина», «Багровый остров», «Семейка Краузе» и «Влюбленный Шекспир».