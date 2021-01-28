Пример чести и достоинства: ученики — о наставлениях Ланового

Актёры Вячеслав Манучаров и Александр Олешко вспомнили, чему научил их Василий Лановой.
Олешко отметил, что он был примером чести и достоинства.
Манучаров вспомнил, как Лановой рассказал ему, что такое любовь к Родине.
Нонна Гришаева, игравшая с Лановым на одной сцене Театра им. Вахтангова, назвала его «мой любимый».
Не остались в стороне и другие деятели культуры, которые знали Ланового лично и любили его творчество. Одной из первых на смерть актёра отреагировала Надежда Бабкина. Она назвала его рыцарем сцены.
Также одной из первых написала о Лановом певица Наталья Гулькина. Она отметила, что российское кино с уходом таких людей стало нищать.
Лановой умер в ночь на 29 января, ему было 87 лет. NEWS.ru сделал подборку самых значимых ролей народного артиста в галерее.