Пример чести и достоинства: ученики — о наставлениях Ланового

https://static.news.ru/photo/d7cef308-6209-11eb-82f6-fa163e074e61_660.jpg Василий Лановой Фото: АГН Москва/Global Look Press

Актёры Вячеслав Манучаров и Александр Олешко вспомнили, чему научил их Василий Лановой.

Олешко отметил, что он был примером чести и достоинства.

Манучаров вспомнил, как Лановой рассказал ему, что такое любовь к Родине.

Нонна Гришаева, игравшая с Лановым на одной сцене Театра им. Вахтангова, назвала его «мой любимый».

Не остались в стороне и другие деятели культуры, которые знали Ланового лично и любили его творчество. Одной из первых на смерть актёра отреагировала Надежда Бабкина. Она назвала его рыцарем сцены.

Также одной из первых написала о Лановом певица Наталья Гулькина. Она отметила, что российское кино с уходом таких людей стало нищать.

Лановой умер в ночь на 29 января, ему было 87 лет. NEWS.ru сделал подборку самых значимых ролей народного артиста в галерее.