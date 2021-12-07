Вручение премии «Звезда Театрала» в Москве: фото

В Москве прошла церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». В понедельник, 6 декабря, в стенах Театра имени Евгения Вахтангова собрались видные деятели культуры, чтобы поучаствовать в уникальном мероприятии. «Звезда Театрала» — единственная награда в театральной сфере, которая носит статус независимой премии зрительских симпатий. Лауреаты определяются с помощью интернет-голосования.
Ведущими вечера стали заслуженные артисты России Нонна Гришаева и Александр Олешко. О том, как проходила церемония, — в галерее NEWS.ru.
Художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон» Константин Райкин с актрисой Анной Чиповской
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Поэтесса Лариса Рубальская
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Режиссёр-документалист Сергей Ястржембский
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский актёр театра и кино Максим Аверин
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Советский и российский поэт, художник, киноактёр, телеведущий Владимир Вишневский с супругой
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российская актриса театра и кино Ирина Горбачёва
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ольга Прокофьева
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актёр Александр Олешко и российская актриса театра и кино Нонна Гришаева
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов и декан факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Елена Вартанова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов и художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин, получивший награду в номинации «Легенда сцены»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Советская и российская актриса, народная артистка РФ Лия Ахеджакова
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Премия «Звезда Театрала — 2021»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актриса Анна Чиповская
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российский актёр театра и кино Максим Аверин
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Советский и российский поэт, художник, киноактёр, телеведущий Владимир Вишневский и художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон» Константин Райкин
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Премия «Звезда Театрала — 2021»
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Главный редактор журнала «Театрал», учредитель и президент премии «Звезда Театрала» Валерий Яков
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Советский и российский актёр театра, кино и дубляжа Александр Домогаров
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актёр Дмитрий Ендальцев с актрисой Анной Чиповской
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Советский и российский актёр театра, кино и телевидения Евгений Князев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru