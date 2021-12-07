Вручение премии «Звезда Театрала» в Москве: фото

В театре имени Моссовета проходит премьера спектакля Павла Пархоменко «Мама». Постановка по пьесе известного французского писателя Флориана Зеллера примечательна тем, что в нью-йоркской Atlantic Theater Company главную роль в «Маме» некогда сыграла знаменитая Изабель Юппер. За первой постановкой последовала вторая пьеса под названием «Отец». Завершает трилогию спектакль «Сын».

В постановке театра имени Моссовета главную роль исполняет актриса Анастасия Светлова. Она перевоплощается в женщину, тяжело переживающую первые признаки старения и страдающую от одиночества на фоне неспособности самых близких людей...