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Вручение премии «Звезда Театрала» в Москве: фото
Театр

Вручение премии «Звезда Театрала» в Москве: фото

10:28, 07 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Москве прошла церемония вручения премии зрительских симпатий «Звезда Театрала». В понедельник, 6 декабря, в стенах Театра имени Евгения Вахтангова собрались видные деятели культуры, чтобы поучаствовать в уникальном мероприятии. «Звезда Театрала» — единственная награда в театральной сфере, которая носит статус независимой премии зрительских симпатий. Лауреаты определяются с помощью интернет-голосования.

Ведущими вечера стали заслуженные артисты России Нонна Гришаева и Александр Олешко. О том, как проходила церемония, — в галерее NEWS.ru.

Художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон» Константин Райкин с актрисой Анной Чиповской

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режиссёр-документалист Сергей Ястржембский

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Российская актриса театра и кино Ирина Горбачёва

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ольга Прокофьева

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Александр Олешко и российская актриса театра и кино Нонна Гришаева

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов и художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин, получивший награду в номинации «Легенда сцены»

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Премия «Звезда Театрала — 2021»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актриса Анна Чиповская

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский актёр театра и кино Максим Аверин

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Советский и российский поэт, художник, киноактёр, телеведущий Владимир Вишневский и художественный руководитель Российского государственного театра «Сатирикон» Константин Райкин

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премия «Звезда Театрала — 2021»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный редактор журнала «Театрал», учредитель и президент премии «Звезда Театрала» Валерий Яков

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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