Премьера мюзикла по роману «Война и мир» пройдёт осенью

Премьерный показ мюзикла, основанного на романе русского писателя Льва Толстого «Война и мир», состоится осенью. Постановщиком выступил композитор Алексей Рыбников.
Рыбников рассказал, что название спектакля несколько раз менялось,
Пандемия нас сильно задержала: мы должны были весной выпустить этот спектакль. С 1 августа начнем прогоны на нашей базе. Думаю, к октябрю выпустим спектакль, — сказал артист.
В центре сюжета — судьба Андрея Болконского, который ищет себя сначала в воинской славе, затем в масонстве, религии и любви.
Как писал NEWS.ru, российский актёр Алексей Агранович займётся постановкой спектакля по произведению Ивана Вырыпаева «Сентенции Пантелея Карманова». Представление будет состоять из записей в дневнике молодого человека, который делился своими размышлениями о жизни в течение 11 лет.
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