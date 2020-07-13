Премьера мюзикла по роману «Война и мир» пройдёт осенью

https://static.news.ru/photo/3a89fe58-c51a-11ea-8ef3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Рыбников Фото: rybnikovtheater/facebook.com

Премьерный показ мюзикла, основанного на романе русского писателя Льва Толстого «Война и мир», состоится осенью. Постановщиком выступил композитор Алексей Рыбников.

Рыбников рассказал, что название спектакля несколько раз менялось, передаёт ТАСС. Изначально он назывался «Живые картины времён императора Наполеона», после чего он носил имя Le Prince Andre («Князь Андрей»). Сейчас представление называется «Живые картины». Композитор объяснил, что Толстой не любил театр, а определние «живые картины» ему нравилось.

Пандемия нас сильно задержала: мы должны были весной выпустить этот спектакль. С 1 августа начнем прогоны на нашей базе. Думаю, к октябрю выпустим спектакль, — сказал артист.

В центре сюжета — судьба Андрея Болконского, который ищет себя сначала в воинской славе, затем в масонстве, религии и любви.

Как писал NEWS.ru, российский актёр Алексей Агранович займётся постановкой спектакля по произведению Ивана Вырыпаева «Сентенции Пантелея Карманова». Представление будет состоять из записей в дневнике молодого человека, который делился своими размышлениями о жизни в течение 11 лет.