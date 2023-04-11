Правозащитница назвала безумием дело о госизмене против Ахеджаковой Член СПЧ Меркачева назвала безумием просьбу возбудить против Ахеджаковой дело о госизмене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева выразила надежду, что Генпрокуратура не станет рассматривать обращение с просьбой возбудить против народной артистки России Лии Ахеджаковой уголовное дело о госизмене. Правозащитница в беседе с NEWS.ru назвала подозрения в отношении артистки по этой статье безумием. Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру также проверить актрису по статьям о дискредитации ВС и возбуждении ненависти.

Я не нашла ни одно ее высказывание, которое могло бы подходить под любую статью, в том числе о фейках. Она придерживалась нейтральной позиции. <...> Я надеюсь, что обращение не будет принято к рассмотрению. При возбуждении дела по статье госизмена должны быть серьезные основания, но это безумие. Актрису за госизмену? За что? — сказала Меркачева.

По словам Меркачевой, «продолжать травлю» артистки после того, как она уволилась из театра «Современник» и осталась без работы — это «недостойно, абсолютно не по-мужски и не по-человечески».

Мне кажется, это все способствует нагнетанию ситуации внутри общества, потому что многие любят Лию Ахеджакову, — заявила член СПЧ.

Автор обращения, попросивший генпрокурора Игоря Краснова проверить Ахеджакову по трем статьям УК РФ, также не исключил, что актрису могли завербовать спецслужбы Украины. Бородин также допустил, что Ахеджакова может получать «западные деньги». По его словам, высказывания актрисы противоречат ее деятельности, так как она «народная артистка России, а не Украины».