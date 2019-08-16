https://static.news.ru/photo/80d3605e-c023-11e9-b3e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aliona Nikolaievych/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Коллегия Минкультуры выбрала лауреатов премии правительства России имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства.

Как сообщили на сайте кабмина, ими стали Пермский государственный академический театр оперы и балета имени Чайковского, Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, а также худрук Театра юного зрителя в Якутии Алексей Павлов, который является заслуженным работником культуры РФ и народным артистом Республики Саха.

Премию учредили 31 декабря 1999 года после соответствующего постановления кабмина. Каждый год присуждается не более трёх наград.

Ранее News.ru писал, что кинофестиваль «Короче» пройдёт с 16 по 18 августа в Калининграде. Эксперты выберут победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий». В состав жюри вошли актёры Пётр Буслов и Виктория Исакова, его председателем станет продюсер Игорь Толстунов.