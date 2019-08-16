Коллегия Минкультуры выбрала лауреатов премии правительства России имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства.
Как
Премию учредили 31 декабря 1999 года после соответствующего постановления кабмина. Каждый год присуждается не более трёх наград.
Ранее News.ru писал, что кинофестиваль «Короче» пройдёт с 16 по 18 августа в Калининграде. Эксперты выберут победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучший сценарий». В состав жюри вошли актёры Пётр Буслов и Виктория Исакова, его председателем станет продюсер Игорь Толстунов.