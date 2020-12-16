Поргина рассказала о последних днях Гафта

https://static.news.ru/photo/78c63bc0-4056-11eb-979c-fa163e074e61_660.jpg Валентин Гафт Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Валентин Гафт в последние дни жизни был в плохом состоянии, рассказала актриса Людмила Поргина.

Он уже несколько лет страдал болезнью Паркинсона. Он был в очень плохом состоянии. Когда ему было 85 лет, Валя не мог уже разговаривать, отвечать на поздравления. Поэтому мы все, конечно, знали, что это должно было произойти скоро, — сказала Поргина порталу Sobesednik.ru.

Вдова Караченцова отметила, что они с мужем его очень любили и назвала Гафта «нежнейшим человеком, невероятной тонкости души».

Гафт умер 12 декабря. Его 72-летняя супруга Ольга Остроумова рассказала, что причиной смерти стали последствия инсульта, который актёр перенёс в 2019 году, писал NEWS.ru.

Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, играл в Московском драматическом театре, «Ленкоме», Театре имени Моссовета, «Современнике». В 1956 году артист дебютировал в кино с ролью в фильме «Убийство на улице Данте». Зрители запомнили Гафта по картинам «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово...», «Небеса обетованные», «Мастер и Маргарита» и многим другим.