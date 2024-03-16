Поклонники прощаются с Ширвиндтом возле Театра сатиры Поклонники с утра несут цветы к портрету Александра Ширвиндта у Театра сатиры

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

С утра 16 марта к портрету актера и режиссера Александра Ширвиндта на центральном входе Театра сатиры поклонники несут живые цветы, передает корреспондент NEWS.ru. В основном к фото возлагают алые гвоздики или белые и красные розы. Одна из поклонниц Оксана рассказала, что полюбила талант Ширвиндта еще в детстве.

Он был очень ценный для меня человек. Я полюбила театр благодаря ему. Я пришла сюда еще ребенком. Он большое впечатление на меня произвел. Тогда это был спектакль «Огниво». Потом мой любимый спектакль был «Где мы?», где они играли втроем с Александром Олешко и Федором Добронравовым. Он должен был состояться 3 апреля, но, к сожалению... Из его ролей самая любимая — в «Трое в лодке, не считая собаки». И, конечно, «Двенадцать стульев» и «Приходите завтра», — поделилась Оксана.

Также у Театра сатиры появились сестры Татьяна и Галина. Они пришли без цветов, но позже планируют пойти на официальное прощание в театре.

Никакого бахвальства, такая самоирония. А его дружба с Державиным — это вообще пример мужской дружбы. Это были штучные люди, и таких уже не будет. В «Самой обаятельной и привлекательной» он всю свою мужскую красоту показал. Под 90 лет, а такой красавец сохранился. Благороднейший джентльмен. Каким он был джентльменом, таким он и остался в старости, — заключила Галина.

Ранее президент Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким народного артиста России Александра Ширвиндта. Глава государства подчеркнул, что президент Театра сатиры посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, а также был доброжелателен к коллегам и ученикам.