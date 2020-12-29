Певцов с горечью пожаловался на первый новогодний вечер без мамы

https://static.news.ru/photo/3e443866-4a48-11eb-aa34-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Певцов Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Дмитрий Певцов поспешил поделиться своею скорбью по поводу утраты матери с публикой. Певец вдруг неожиданно осознал, что этот новый год он будет встречать без близкого и любимого им человека.

Ноэми Семёновна Роберт умерла летом этого года. Актёр позвал на церемонию прощания только самых близких людей, а с публикой смог поделиться горем только спустя неделю. Конец года застал Певцова в самых печальных мыслях.

Неожиданно понял, что 2021-й — это первый Новый год, который мы будем встречать без мамы... Царствие небесное... Всем нашим ушедшим. Берегите тех, кто рядом, пожалуйста, — написал актёр в Insagram.

Мать Певцова умерла в возрасте 91 года. Она работала врачом, по выходу на пенсию организовала Национальную Федерацию иппотерапии и адаптивного конного спорта и стала её первым президентом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Певцов в новом театральном сезоне вышел на сцену МХАТа в роли Лавра в одноимённом спектакле. Театр охарактеризовал постановку как главное высказывание после обновления.