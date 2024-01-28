Петербургский театр заменил Японию на Китай в постановке по роману Акунина Театр ЛДМ переделал мюзикл «Алмазная колесница» по детективу Акунина

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Борис Акунин

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что петербургский театр ЛДМ изменил постановку по одному из его романов про Эраста Фандорина. Место персонажа в постановке «Алмазная колесница» занял Марко Поло, а события разворачиваются не в Японии, как в оригинале произведения, а в Китае.

Этот спектакль родился из мюзикла «Алмазная колесница». Продюсерская компания приняла решение переписать либретто, перенести место действия в дружественный Китай, а главным героем сделать Марко Поло — потомка великого путешественника, «открывшего» Поднебесную для Европы. Мюзикл одел красивые цвета «Белого лотоса» и переехал в китайский город Шанду, — говорится в аннотации мюзикла на сайте ЛДМ.

Минюст России внес Акунина в реестр иноагентов 12 января. Ведомство уточнило, что писатель выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения о России, а также вооруженных силах страны. Позже стало известно, что писатель был объявлен в розыск.