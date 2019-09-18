Актрису пермского театра Дарью Егорову грозят уволить за слова поддержки в адрес осуждённого актёра Павла Устинова.
Об этом она написала в своём Facebook. По её словам, сразу после того, как она по окончании спектакля выразила поддержку коллеге, к ней подошёл режиссёр и заявил, что актриса не имела права говорить нечто подобное.
Утром меня вызывает к себе худрук театра Борис Мильграм. Сообщает о том, что меня выводят из спектакля и уволят, — сообщила Егорова.
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Ранее News.ru писал о том, что в столице возобновились одиночные пикеты в поддержку актёра Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 годам лишения свободы за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии на несанкционированном митинге 3 августа.