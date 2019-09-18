https://static.news.ru/photo/3fbb31ec-dad5-11e9-9a92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дарья Егорова/Facebook

Актрису пермского театра Дарью Егорову грозят уволить за слова поддержки в адрес осуждённого актёра Павла Устинова.

Об этом она написала в своём Facebook. По её словам, сразу после того, как она по окончании спектакля выразила поддержку коллеге, к ней подошёл режиссёр и заявил, что актриса не имела права говорить нечто подобное.

Утром меня вызывает к себе худрук театра Борис Мильграм. Сообщает о том, что меня выводят из спектакля и уволят, — сообщила Егорова.

По данным URA.RU , коллеги актрисы не оценили её поступок. По их мнению, она «подставила их всех». В самом театре опровергли информацию об увольнении.

Ранее News.ru писал о том, что в столице возобновились одиночные пикеты в поддержку актёра Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 годам лишения свободы за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии на несанкционированном митинге 3 августа.