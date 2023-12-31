Перенесшего инфаркт Боярского искупали в овациях на спектакле в Петербурге Появление Боярского на сцене после инфаркта встретили аплодисментами

Фото: АГН «Москва»

Михаил Боярский

Михаил Боярский сыграл в спектакле «В этом милом старом доме», несмотря на перенесенный инфаркт и повторную госпитализацию, сообщил телеканал «78». Появившегося на сцене артиста искупали в овациях. Актер в свою очередь сделал поклон и сыграл на фортепиано.

Спектакль прошел в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге. Судя по опубликованным кадрам, Боярский чувствует себя хорошо.

Telegram-канал «112» сообщил о повторной госпитализации артиста несколькими днями ранее. По его информации, Боярского доставили в больницу в состоянии средней тяжести. В публикации уточняется, что причиной госпитализации стали проблемы с сердцем. В Театре имени Ленсовета в свою очередь сообщили, что с Боярским все в порядке, он проходит плановое обследование.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал об ухудшении состояния режиссера Александра Митты. По его информации, 90-летний режиссер не может разговаривать и ему необходим круглосуточный уход. По данным канала, Митте диагностировали инфаркт мозга, который спровоцировала закупорка сосудов. В публикации говорится, что болезнь также вызвала у Митты церебральный атеросклероз, а кроме того, у него выявили рак правой почки.