Новое руководство МХАТа обвинили в попытке унизить Бузову

Отказ Московского Художественного академического театра имени Горького (МХАТ) от сотрудничества с актрисой Ольгой Бузовой — это конфликт старой культуры и новой медийности. Такое мнение высказала телеканалу «360» консультант по личному бренду, руководитель пиар-агентства Sashurina Premium Brands Solutions Саша Сашурина. Она также считает, что Бузову намеренно пытаются унизить.

Большинство людей посчитали это смешением высокой театральной традиции с грязным миром шоу-бизнеса. <...> Я считаю, что нашей старой культурной традиции нужно стать менее косной и посмотреть в сторону того, чтобы делать успешные коллаборации с новой медийностью. Сейчас же руководство театра поступило не очень хорошо, — рассказала Сашурина.

Она не верит в версию о том, что билеты на спектакли с Бузовой плохо продавались. Сашурина считает, что руководство театра поступило не очень хорошо по отношению и к Ольге, и к своим предшественникам.

Ранее показ спектакля с участием Ольги Бузовой «Чудесный грузин» был перенесён на неопределённый срок. При этом билеты на него оказались полностью распроданными.

Также сообщалось, что во МХАТе могут навсегда отказаться от приглашения Ольги Бузовой в спектакли. На этом настаивает новый генеральный директор театра Владимир Кехман.