Островский, Шеффер, братья Тур: Машков озвучил планы Театра Табакова Главным художником «Табакерки» стал скульптор Александр Рукавишников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Художественный руководитель «Московского театра Олега Табакова» Владимир Машков

Не успели артисты Театра Олега Табакова закрыть 36-й сезон крымскими гастролями в Херсонесе, как 5 сентября Владимир Машков собрал труппу на Сухаревской, чтобы презентовать планы на 37-й сезон. Всех секретов художественный руководитель раскрывать не стал: поделился лишь несколькими названиями будущих премьер и достижениями театра. Среди главных — старт ремонта исторической сцены «Табакерки» в подвале на Чаплыгина. С подробностями — обозреватель NEWS.ru.

Московские театры вовсю открывают двери после летних отпусков и готовятся приступить к работе над новыми спектаклями. Сегодня художественный руководитель Театр Олега Табакова Владимир Машков рассказал труппе и студентам Школы Табакова, чем они займутся в ближайшее время. В первую очередь отправятся на гастроли. Впереди у артистов Санкт-Петербург, Екатеринбург, Киров, Пермь, Казань и Херсонес. А когда, по словам Машкова, на территориях ДНР и ЛНР станет безопасно, то театр отправится с гастролями и туда.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Художественный руководитель «Московского театра Олега Табакова» Владимир Машков

По возвращении в Москву труппу ждет работа на нескольких фронтах. Во-первых, поиск студентов в Школу Олега Табакова по разным городам России. А во-вторых, репетиции над рядом проектов. Всех карт Машков раскрывать не стал, но заинтриговать собравшихся все же сумел.

Как же трудно говорить о своих намерениях. Говорят же, если хотите рассмешить Бога, расскажите ему о своих планах. Так вот давайте вместе посмеёмся. Ведь, как завещал нам Олег Павлович, театр — это дело веселенькое, — отметил Машков.

В новом сезоне зритель увидит постановки по Александру Островскому, в котором худрук обещал задействовать всю труппу, по произведениям Василия Шукшина в постановке Алены Лаптевой и семейный спектакль по мотивам «Бременских музыкантов». Сам Машков планирует выпустить спектакль «Амадей» по Питеру Шефферу, а также постановку «Настоящий» по произведениям братьев Тур (творческий псевдоним писателей Леонида Тубельского и Петра Рыжея). Кроме того, на сцене Школы Табакова артисты труппы Яна Сексте и Алексей Усольцев подготовят спектакль «Убежище» по истории Анны Франк, а Никита Беляев сделает со студентами «Бойцовский клуб».

Большим событием для всего коллектива стало начало долгожданного ремонта исторической сцены театра, знаменитого подвала «Табакерки». По словам художественного руководителя, работу планируют сдать за два года. А если не успеют, то все сотрудники театра во главе с Машковым «лично возьмут в руки лопаты и помогут закончить начатое».

Кроме того, труппе представили новую актрису. Ею стала Александра Крюкова. Девушка не просто поблагодарила собравшихся за приветствие, а подготовила танцевальный номер, с которым и показала себя во всей красе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александра Крюкова

Но наибольший восторг вызвало назначение известного скульптора Александра Рукавишникова на должность главного художника театра. По словам Машкова, огромного холдингу Театра Олега Табакова, в который входят две сцены и театральная школа, просто необходима твердая художественная рука и единое видение. Этим и займется Рукавишников, но «потихоньку».

Хочу вам пожаловаться на вашего, а теперь и нашего, художественного руководителя. У нас была битва. Ведь я никакой не главный, никакой не художник, а он весь молодой, красивый, упорный. Вот и уговорил. Я же к театру имею относительное отношение. Я его просто люблю. Мы будет потихоньку что-то делать. Но, надеюсь, в штат меня не возьмут, — скромно прокомментировал свое назначение скульптор.

К слову, Рукавишников не просто любит театр, но и активно сотрудничает с ним. Так, например, сложные и впечатляющие своим масштабом декорации к премьере прошлого сезона «И никого не стало», в которых проходил сбор труппы, делал именно он. Более того, скульптурная композиция «Атом Солнца Олега Табакова», которая располагается в непосредственной близости от сцены на Сухаревской, создана тоже Рукавишниковым.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Традиционный сбор труппы «Московского театра Олега Табакова»

Не останутся без сюрпризов и зрители. Их ждет специальная программа лояльности и фирменный сувенирный магазин. Но об этом администрация сообщит позже. Пока же труппа отправляется на ближайшие гастроли в Санкт-Петербург, а в Москве полноценно сезон откроется 12 сентября спектаклем «Схватка».