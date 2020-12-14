Оперный певец Владимир Кравцов скончался в возрасте 93 лет

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Оперный певец, заслуженный артист РСФСР и ветеран Великой Отечественной войны Владимир Кравцов умер на 94-м году жизни. Об этом сообщили в Мариинском театре.

Кравцов ушёл на фронт в 18-летнем возрасте и дошёл до Берлина. После войны он пел в хоре Азербайджанского театра оперы и балета им. М. Ф. Ахундова и параллельно с этим получал музыкальное образование.

Окончив Московскую консерваторию и отработав несколько сезонов в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, он в 1958 году пришёл в Ленинградский государственный академический театр оперы и балета им. С. М. Кирова. На его сцене Кравцов в течение почти 25 лет исполнял главные партии тенорового репертуара В списке его ролей — Ленский, Владимир Игоревич, Лыков, Самозванец, Альмавива, Лоэнгрин, Герцог и другие.

Он также выступал в операх советских композиторов. Неоднократно пел на сцене Большого театра в Москве и выезжал с труппой на гастроли в Европу.

Худрук Валерий Гергиев и коллектив театра выразили соболезнования родным и близки артиста. О дате и месте прощания с певцом будет объявлено позднее.

Ранее NEWS.ru писал, что в возрасте 85 лет умер актёр театра и кино Валентин Гафт. Причиной смерти стали последствия перенесённого артистом в 2019 году инсульта. Гафт будет похоронен 15 декабря на Троекуровском кладбище рядом с могилами его коллег Сергея Юрского и Алексея Булдакова.