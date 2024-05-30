«Она добилась успеха»: актер Леонтьев рассказал о первой роли Заворотнюк Актер Леонтьев: Заворотнюк прикладывала много усилий в работе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Авангард Леонтьев

Актер Авангард Леонтьев, преподававший на курсе в школе-студии МХАТ, где училась Анастасия Заворотнюк, рассказал NEWS.ru, что актриса сумела добиться успеха за свою карьеру. По его словам, для этого она прикладывала много усилий. Актер отметил, что она никогда не была легкомысленным человеком.

Печально прощаться с нашей любимой Настенькой. На курсе в школе- студии МХАТ, где я преподавал, потом в театре Табакова и в знаменитом проекте «Моя прекрасная няня». Эта роль сделала ее популярной, узнаваемой. Ей все удавалось, не сказать, что без труда. Она не была порхающим, легкомысленным человеком. Она прилагала усилия и добивалась успеха, — рассказал Леонтьев.

По его словам, Заворотнюк доказала, что она интересная актриса, когда исполнила роль Шурочки в дипломном спектакле «Иванов». Актер отметил, что педагоги использовали связи, чтобы артистка попала в труппу театра Олега Табакова.

Настя в спектакле [Владимира] Машкова «Бумбараш» в первой версии сыграла роль жены главного героя Евгения Миронова. Это была очень хорошая работа, хорошая пара. Уже на Настю бросились все работодатели и только надо было с умом отбирать, что годится для участия, а что нет, — добавил Леонтьев.

Он подчеркнул, что все педагоги и коллеги с нежностью вспоминают актрису. По его словам, Заворотнюк была очень позитивной и всегда излучала свет.

Все ее педагоги и коллеги с нежностью вспоминают Настю, печалимся. Она была светящимся человеком. В жизни, в работе, в деле излучала свет, была очень позитивной, поэтому мы ее любим, — заключил актер.

Актер Борис Смолкин, игравший вместе с Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», ранее выразил соболезнования семье актрисы. Он отметил, что ее мужу фигуристу Петру Чернышеву сейчас нужно держаться.