«Одноклассники» открыли театральный сезон видеотрансляциями

«Одноклассники» совместно с «Культура.РФ» открыли театральный сезон видеотрансляциями культурных мероприятий, с помощью которых можно посмотреть спектакли, посетить музеи и театры Москвы, а также увидеть лекции о театральном искусстве. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети.

Отмечается, что все видеотрансляции будут доступны в официальной группе «Культура.РФ». В будние дни в «Одноклассниках» пользователи смогут, начиная с 19 часов, посмотреть лекции, документальные фильмы и экскурсии. А уже в выходные дни будут доступны лучшие постановки национального проекта «Культура» за 2019 и 2020 годы.

Так, музей музыки представит лекцию «Фёдор Шаляпин: от церковного хора до MetropolitanOpera», а Малый театр России покажет документальный фильм «Макбет. Вариации», который расскажет о постановке одной из самых известных пьес Уильяма Шекспира. Для детей будут доступны спектакли Международного Большого детского фестиваля.

Расписание экскурсий доступно на «Культура.РФ» в разделе LIVE и в официальной группе портала в «Одноклассниках» в закреплённом посте.

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