«Очень смеялась»: стала известна реакция Дорониной на увольнение Боякова

Стала известна реакция президента МХАТа им. Горького Татьяны Дорониной на новость об увольнении Эдуарда Боякова с должности художественного руководителя театра. Узнав о снятии со стены в фойе портрета Боякова, против назначения которого на этот пост Доронина возражала ещё три года назад и в знак протеста не приходила всё это время во МХАТ, Татьяна Васильевна рассмеялась. Об этом NEWS.ru рассказала актриса театра, заслуженная артистка России и подруга Дорониной Лидия Матасова.

Татьяна Васильевна отреагировала положительно (на увольнение Эдуарда Боякова. — NEWS.ru). Видео ей показали (на этих кадрах новый директор МХАТа Владимир Кехман демонстративно снимает со стены в фойе театра портрет Боякова и признаётся в любви Дорониной. — NEWS.ru), она очень смеялась. Надеется, что всё будет хорошо, — рассказала Лидия Матасова

Точной информации о дате возвращения Татьяны Дорониной во МХАТ у артистов пока нет. Но Матасова заверила, что та, «безусловно, планирует» вернуться.

Татьяна Васильевна любит театр, очень по нему скучает, ею потрачено много сил (на борьбу с Эдуардом Бояковым. — NEWS.ru) и надо собраться. А дальше она решит сама, когда придёт в театр и вернётся к работе, к артистам и к зрителям. Мы все её очень ждём, — отметила Лидия Матасова.

2 ноября во МХАТе состоялся сбор труппы. Новый директор театра Владимир Кехман официально объявил о снятии с репертуара спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой.

Актёры, конечно, расстроены тем, что спектакль сняли. Каким бы спектакль ни был, но люди же душу вкладывали и своё время, — сказала коллег Матасова.

Также на сборе труппы Владимир Кехман пообещал, что «оппозиционной части труппы» вернут роли, которых они были лишены, когда открыто выступили против Эдуарда Боякова и за Доронину.

Нас вернут в спектакли, сказал новый директор. Мы рады. Правда, в эти спектакли были введены другие артисты, они же не виноваты, что ими заменили нас, это был приказ худрука Боякова. Значит, будем в очередь играть, — резюмировала Лидия Матасова.

Ранее NEWS.ru сообщал, о том, что перемены во МХАТе артисты связывают с тем, что президент услышал Татьяну Доронину и отреагировал. Вскоре после обращений Дорониной к Путину в театре провели финансовые проверки, был принят новый Устав.