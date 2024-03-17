Обрушение декораций в новосибирском театре попало на видео В Новосибирском музыкальном театре рухнула декорация с актерами

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В Новосибирском музыкальном театре во время репетиции рухнула декорация, на которой стояли актеры. Руководитель литературной части учреждения Любовь Кириченко в комментарии KP.RU заверила, что никто из сотрудников театра не пострадал.

На репетиции мост с артистами наклонился, но никто из труппы или технических сотрудников не пострадал. Репетиции были продолжены, — сказала Кириченко.

Инцидент произошел 13 марта. Уже на следующий день прошел пресс-показ спектакля, а 15 и 16 марта состоялась премьера. Оба состава исполнителей вышли на сцену.

Авторы канала «Культуръка Новосибирска» напомнили, что предыдущий подобный инцидент завершился судом для директора театра, которого в итоге приговорили к году лишения свободы условно.

В январе сообщалось, что рабочий сцены Большого театра в Москве пострадал в результате падения на него декорации оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин». Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Декорацию на рабочего уронил его коллега. Театральная администрация проводила внутреннюю проверку в связи с инцидентом.