Нож, наркотики, алкоголь: актер «Ленкома» Гарист попал в неприятности

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Актер Андрей Гарист в роли Роберта во время показа в театре «Ленком Марка Захарова» премьерного спектакля «Последний поезд»

Актера театра «Ленком» Андрея Гариста минувшей ночью задержали в центре Москвы. Что об этом известно, что случилось с его девушкой и при чем здесь наркотики и алкоголь?

Что случилось с актером «Ленкома»

Telegram-канал SHOT сообщил, что Гариста задержали минувшей ночью в своей квартире в Даниловском районе Москвы. Причиной вызова полиции стала его ссора с девушкой — однако в доме правоохранительные органы нашли повод для возбуждения дела по более серьезной статье.

«Андрей Гарист отдыхал со своей 26-летней девушкой в квартире в Даниловском районе столицы. Общались, выпили, в какой-то момент стали ругаться. По словам девушки, в порыве гнева нетрезвый Гарист схватил нож и порезал ей кисть», — сообщает SHOT.

Испугавшись, девушка сбежала из квартиры и вызвала полицию. По данным SHOT, в квартире Гариста полицейские нашли актера в нетрезвом состоянии и «пять подозрительных упаковок с веществами». Экспертиза показала, что в трех из них содержалась марихуана весом 167,05 грамма. Что было в других, не называется. Андрей Гарист не смог объяснить полицейским, откуда у него наркотики, отмечает SHOT.

Чем известен Гарист

Андрей Гарист родился в Белоруссии. Он известен своими работами в сериалах «Менталист» (2017), «Мосгаз. Дело № 7: Катран» (2020) и «Подольские курсанты» (2020), а также «Тихие воды» (2022).

Кроме того, 29-летний Гарист активно выступает на сцене театра «Ленком». Как пишет ТАСС, он известен ролями в спектаклях «Юнона и Авось» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Гарист был выпускником Школы-студии МХАТ 2018 года.

Какое наказание грозит Гаристу

В ГУ МВД России сообщили ТАСС, что в отношении актера возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Его подозревают в незаконном хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере. По данной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В полиции отметили, что Андрей Гарист находится на свободе, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Какие неприятности у других актеров

Вечером 17 января был задержан актер Анатолий Руденко. Артист сильно занервничал, когда сотрудники полиции остановили его машину. Тогда правоохранители осмотрели Руденко и обнаружили, что он приклеил скотчем к паху пакетик, внутри которого было 0,57 грамма мефедрона, сообщал SHOT.

Артиста доставили в ОВД Пресненского района столицы, где он объяснил, что нашел пакет на улице и принял за отраву для собак. Позже он узнал, что внутри наркотики, но не стал избавляться от них. Кроме того, уточнял актер, он не планировал продавать наркотики.

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