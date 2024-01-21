Актера театра «Ленком» Андрея Гариста минувшей ночью задержали в центре Москвы. Что об этом известно, что случилось с его девушкой и при чем здесь наркотики и алкоголь?
Что случилось с актером «Ленкома»
Telegram-канал SHOT сообщил, что Гариста задержали минувшей ночью в своей квартире в Даниловском районе Москвы. Причиной вызова полиции стала его ссора с девушкой — однако в доме правоохранительные органы нашли повод для возбуждения дела по более серьезной статье.
«Андрей Гарист отдыхал со своей 26-летней девушкой в квартире в Даниловском районе столицы. Общались, выпили, в какой-то момент стали ругаться. По словам девушки, в порыве гнева нетрезвый Гарист схватил нож и порезал ей кисть», — сообщает SHOT.
Испугавшись, девушка сбежала из квартиры и вызвала полицию. По данным SHOT, в квартире Гариста полицейские нашли актера в нетрезвом состоянии и «пять подозрительных упаковок с веществами». Экспертиза показала, что в трех из них содержалась марихуана весом 167,05 грамма. Что было в других, не называется. Андрей Гарист не смог объяснить полицейским, откуда у него наркотики, отмечает SHOT.
Чем известен Гарист
Андрей Гарист родился в Белоруссии. Он известен своими работами в сериалах «Менталист» (2017), «Мосгаз. Дело № 7: Катран» (2020) и «Подольские курсанты» (2020), а также «Тихие воды» (2022).
Кроме того, 29-летний Гарист активно выступает на сцене театра «Ленком». Как пишет ТАСС, он известен ролями в спектаклях «Юнона и Авось» и «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Гарист был выпускником Школы-студии МХАТ 2018 года.
Какое наказание грозит Гаристу
В ГУ МВД России сообщили ТАСС, что в отношении актера возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Его подозревают в незаконном хранении и сбыте наркотиков в особо крупном размере. По данной статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.
В полиции отметили, что Андрей Гарист находится на свободе, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Какие неприятности у других актеров
Вечером 17 января был задержан актер Анатолий Руденко. Артист сильно занервничал, когда сотрудники полиции остановили его машину. Тогда правоохранители осмотрели Руденко и обнаружили, что он приклеил скотчем к паху пакетик, внутри которого было 0,57 грамма мефедрона, сообщал SHOT.
Артиста доставили в ОВД Пресненского района столицы, где он объяснил, что нашел пакет на улице и принял за отраву для собак. Позже он узнал, что внутри наркотики, но не стал избавляться от них. Кроме того, уточнял актер, он не планировал продавать наркотики.
Читайте также:
Что известно о задержании звезды сериала «Две судьбы» Анатолия Руденко
«Залез в кровать, склонял к сексу»: мигранты пугают РФ, что с ними делать
Мартича из групп «Прыгай, киска» и «Пасош» выгоняют из России: за что