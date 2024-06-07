Новый худрук Театра сатиры Герасимов заявил об аварийном состоянии площадки Худрук Герасимов: бывший театр Джигарханяна находится в аварийном состоянии

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Здание московского академического театра «Сатиры»

Площадка Московского академического театра сатиры находится в аварийном состоянии, рассказал NEWS.ru назначенный его художественным руководителем народный артист России Евгений Герасимов, являющийся также худруком театра на Малой Ордынке. По его словам, она практически не работает, а труппа стала очень большой.

Объединение двух площадок привело к тому, что труппа стала очень большой — больше 120 артистов. При том что сама площадка бывшего театра Джигарханяна практически не работает и театр находится в аварйином состоянии. Так мне, по крайней мере, доложили, — говорит он.

Герасимов также добавил, что репертуарная политика театра на Малой Ордынке с назначением его в Театр сатиры не изменится. По его словам, там сформирована хорошая команда, которая понимает, как развиваться и что делать дальше. Худрук отмечает, что любит работать и не видит трудности в том, что будет отвечать за две площадки. По его словам, за два года работы в театре на Малой Ордынке он многому научился и смог выстроить продуктивную систему работы.

О назначении Герасимова худруком Театра сатиры ранее сообщили в правительстве Москвы. Аналогичную должность в Театре Романа Виктюка занял Константин Богомолов, а новым директором «Современника» стал Владимир Машков.