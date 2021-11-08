Новый директор МХАТа прекратил отношения с «Комсомольской правдой»

Новый директор МХАТа имени Горького Владимир Кехман намерен прекратить партнёрские отношения с изданием «Комсомольская правда». Сотрудникам СМИ уже отказано в аккредитации на все события театра. Об этом сообщается на сайте RTVi.

МХАТ им. Горького уведомляет Вас о прекращении партнерских отношений с ИД «Комсомольская правда», а также уведомляет Вас о бессрочном отказе в аккредитации на все события театра, — говорится в обращении Кехмана на имя главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.

В сообщении, которое цитирует RTVi, говорится, что в театре были возмущены рядом негативных статей о президенте МХАТа им. Горького Татьяне Дорониной, которые появились на сайтах kp.ru и eg.ru. В театре их назвали «неприемлемыми для партнёра».

Публикации выходили без ведома и согласования МХАТ — ваши журналисты не обращались за комментариями, а редакция позволяла выходы материалов, порочащих честь и достоинство великой актрисы и режиссера, — говорится в обращении.

При этом какие именно это были статьи, не уточняется.

В свою очередь Владимир Сунгоркин заявил, что он удивлён обращением Кехмана.

Я даже спросил коллег, тех, кто отвечает за культуру, (может, я что прозевал), и они сказали, что никогда и нигде мы не порочили Татьяну Доронину, и мы относимся к ней с огромным уважением. Каких-то порочащих ее публикаций я не представляю в «Комсомольской правде», — сказал журналист.

При этом Сунгоркин сделал предположение, какой именно материал мог не понравиться руководству МХАТа.

У нас была заметка, мнение колумниста Сергея Мардана. Он написал примерно так, что Кехман пользуется образом Татьяны Дорониной, как цыгане пользуются инвалидами для того, чтобы на них деньги зарабатывать. Возможно, на это Кехман так отреагировал, но это было не более чем сравнение, — пояснил главный редактор.

Также Сунгоркин отметил, что считает странным отказ государственным театром в аккредитации СМИ. Он назвал данную ситуацию беспрецедентной.

Когда госучреждение отказывает в регистрации средству массовой информации, это само по себе чудно, — подчеркнул главред.

Владимир Кехман назначен на пост генерального директора МХАТа им. Горького 27 октября. После этого из театра были уволены пресс-секретарь Виктория Мусина-Пушкина и бывший врио директора Олег Михайлов. Чуть позже ушёл художественный руководитель Эдуард Бояков. Была также отменена постановка «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. Кехман объяснил увольнение Бузовой её высоким гонораром, несоразмерным с продажами билетов на спектакль.