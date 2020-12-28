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Новые декорации в старом исполнении: МХАТ воссоздал «Вишнёвый сад»

14:33, 28 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МХАТ им. Горького завершил год премьерой — на сцене воссоздали «Вишнёвый сад» в декорациях 1988 года художника Владимира Серебровского. Классическое произведение Антона Чехова поставил режиссёр Сергей Данченко, который некогда сам долгое время играл в спектакле.

В главной роли обновлённого спектакля — звезда «Ленкома» Анна Большова.

Детали обновлённой постановки — в фотогалерее NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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