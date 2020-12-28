Новые декорации в старом исполнении: МХАТ воссоздал «Вишнёвый сад»

Главное высказывание обновлённого МХАТ им. Горького — так театр охарактеризовал новую постановку — «Лавр». Спектакль по одноимённому роману Евгения Водолазкина — это житие древнерусского святого Арсения, он же Амвросий, он же Лавр.

На сцене живая музыка: древнерусские мотивы с джазовыми нотами в исполнении Варвары Котовой. В главный ролях: Дмитрий Певцов, Леонид Якубович и Алиса Гребенщикова. В постановке появляется и настоящий волк. Сцена...