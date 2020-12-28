Новые декорации в старом исполнении: МХАТ воссоздал «Вишнёвый сад»

МХАТ им. Горького завершил год премьерой — на сцене воссоздали «Вишнёвый сад» в декорациях 1988 года художника Владимира Серебровского. Классическое произведение Антона Чехова поставил режиссёр Сергей Данченко, который некогда сам долгое время играл в спектакле.
В главной роли обновлённого спектакля — звезда «Ленкома» Анна Большова.
Детали обновлённой постановки — в фотогалерее NEWS.ru.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Сергей Лантюхов/NEWS.ru