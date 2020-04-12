Театр

Навка анонсировала ледовое шоу мечты

12:20, 12 апреля 2020
Татьяна Навка Татьяна Навка Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Татьяна Навка намерена представить зрителям новое ледовое шоу «Лебединое озеро». Постановка по сюжету известного балета на музыку Петра Чайковского добавит «немного современности», будут написаны новые композиции и сценарий.

Работа над спектаклем на льду начнётся после того, как будут сняты ограничения введённые из-за эпидемии коронавируса, уточнила Навка.

Это мечта всей моей жизни, которую не удалось воплотить в спорте, поскольку мой партнёр на льду не захотел быть в роли принца (подозреваю, что хотел стать сразу королем). Давно я к этому шла, и теперь это не просто в программе или кусочек выступления, а целый спектакль — балет на льду!написала фигуристка в Instagram.

Навка выразила уверенность, что новое шоу окажется интересным для всех возрастов. При этом она пообещала, что классика русского балета на льду «заиграет новыми гранями и станет ещё более интригующим, чарующим и прекрасным искусством».

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве из-за запрета массовых мероприятий не смогли провести шоу «Россия, вперёд!» с участием фигуристов сборной России. Показательные выступления должны были пройти 29 марта.

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