«Настоящая беда»: худрук Театра сатиры о смерти Ширвиндта Худрук Театра сатиры Газаров: смерть Ширвиндта стала настоящей бедой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Газаров

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров заявил, что смерть народного артиста России Александра Ширвиндта стала «настоящей бедой». Он отметил, что в учреждении готовились к празднованию юбилея актера, передает корреспондент NEWS.ru со встречи артистов Театра сатиры со СМИ. В июле Ширвиндту должно было исполниться 90 лет.

Это, конечно, настоящая беда. Просто беда. Начиная от личности этой — сколько он вложил в этот театр. Этот театр — его душа, большая часть его жизни. И она останется здесь — его душа — она никуда не уйдет. Очень жаль, конечно. Мы готовились к празднику 100-летия [театра], к его (Ширвиндта. — NEWS.ru.) 90-летию, разрабатывали разные действа, — заявил Газаров.

Худрук подчеркнул, что Театр сатиры будет жить дальше вместе с Ширвиндтом. Он заявил, что задавался вопросом, стоит ли играть спектакли в эти дни, и пришел к выводу, что отменять их не нужно. Газаров объяснил это тем, что театр был жизнью Ширвиндта. При этом он уточнил, что спектакль «Где мы?» ставиться больше не будет, так как об этом в свое время распорядился сам народный артист.

Спектакли играть надо, потому что это его (Ширвиндта. — NEWS.ru) жизнь. И мы будем играть. Будем. Обязательно, — подытожил он.

О смерти Ширвиндта стало известно вечером 15 марта. Он скончался в больнице на 90-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Ширвиндта. Глава государства подчеркнул, что президент Театра сатиры посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, а также был доброжелателен к коллегам и ученикам.