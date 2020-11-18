Наследство Виктюка достанется родственникам из Львова

https://static.news.ru/photo/52e7964a-2951-11eb-8265-fa163e074e61_660.jpg Роман Виктюк Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Театральный режиссёр Роман Виктюк владел квартирой в доме на Тверской улице в Москве, которая прежде принадлежала сыну, а затем внуку Иосифа Сталина. Просторное жилище в элитном доме досталось Виктюку ещё от бывшего мэром столицы Юрия Лужкова.

Эксперты оценивают недвижимость в 50 млн рублей, сообщает KP.RU. Издание отмечает, что режиссёр также зарабатывал в театре около 6 млн рублей в год. Поскольку он жил один и не имел детей, на его наследство претендуют родственники из Львова — две сестры и племянница.

По словам адвоката Сергея Жорина, в ситуации как у Виктюка, когда нет наследников первой очереди, имущество между наследниками второй очереди делится в равных долях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Роман Виктюк будет похоронен у себя на родине в семейном склепе во Львове. Об этом СМИ сообщил близкий друг семьи. Прославленный режиссёр был госпитализирован с коронавирусом в конце октября в реанимацию и последние дни восстанавливался в больнице в Сокольниках. После этого состояние Виктюка ухудшилось, он был переведён в военный госпиталь, где и умер от инсульта.