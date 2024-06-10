Народный артист РФ откроет свою театральную мастерскую в Армении Александр Сокуров открывает театральную мастерскую в Ереване

Фото: Jury Kevin/Global Look Press

Александр Сокуров

Российский режиссер и народный артист РФ Александр Сокуров откроет свою театральную мастерскую в Армении, сообщил Ереванский государственный институт театра и кино в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По данным учреждения, она будет располагаться в Ереване. Уточняется, что Сокуров также продолжит вести курс в магистратуре института.

Известно, что в 2013 году Сокуров основал фонд «Пример интонации», после чего запустил авторские мастерские. В настоящий момент одна из них находится в Кабардино-Балкарии, а вторая - в Санкт-Петербурге. Фонд тем временем помогает в создании фильмов. При его участии созданы такие работы, как «Теснота» Кантемира Балагова, «Глубокие реки» Владимира Битокова, «Клетка ищет птицу» Малики Мусаевой и др.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, депутат ЛДПР Владимир Сипягин заявил, что нужно освободить госучреждения от арендной платы за размещение в исторических зданиях. Он подчеркнул, что также следует передавать объекты культурного наследия в бесплатное пользование муниципальным учреждениям. Депутат отметил, что многие исторические здания из числа объектов культурного наследия стоят бесхозно или используются совсем не по назначению.