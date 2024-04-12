«Наметился раскол»: все о скандале в Театре сатиры после смерти Ширвиндта

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Александр Ширвиндт в сцене из спектакля «Где мы?..»

14 апреля состоятся похороны Александра Ширвиндта. Режиссер и актер скончался 15 марта 2024 года и был кремирован. После его смерти в стенах Театра сатиры произошел скандал: спектакль, где играл Ширвиндт, навсегда отменили. Подробности — в материале NEWS.ru.

Какой спектакль отменили после смерти Ширвиндта

Последним спектаклем, в котором играл Александр Анатольевич, была постановка «Где мы?..» по пьесе драматурга и режиссера Родиона Овчинникова. Как объяснил NEWS.ru режиссер Малого театра заслуженный артист России Андрей Житинкин, Ширвиндт по-особому любил эту роль.

«Действие спектакля происходит в палате сумасшедшего дома. И Александр Анатольевич, вы знаете, ощущал себя комфортно в этом образе. Он там с красным клоунским носиком, сидел на кроватке и шутил. Это вызывало нескончаемый восторг в зале. И никто из зрителей не догадывался, как он весьма неважно чувствовал себя в последние месяцы», — рассказал Житинкин.

Изначально инициатором постановки и участия в ней Ширвиндта выступил Александр Олешко. Он был учеником мэтра и, по его собственному признанию, относился к режиссеру как ко второму отцу.

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Александр Ширвиндт в сцене из спектакля «Где мы?..»

На 3 апреля был назначен очередной показ спектакля, но его отменили из-за смерти Ширвиндта. «Представить в этой роли другого исполнителя невозможно ни для коллектива театра, ни для зрителей», — пояснил NEWS.ru художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

Он был назначен на место Александра Ширвиндта в 2021-м. Мэтр написал заявление об уходе с должности по собственному желанию на фоне обострившихся проблем со здоровьем. Однако бывший худрук оставался почетным президентом театра, часто приезжал, также в учреждении у него был служебный кабинет.

На похоронах мэтра Газаров признался, что с момента своего назначения «ужасно боялся подвести Александра Анатольевича». У гроба Ширвиндта он пообещал отдать Театру сатиры все силы.

Что предлагал коллега Ширвиндта по спектаклю Олешко

Житинкин отметил, что в таких «грустных случаях» театр вправе отменить спектакль и даже убрать его из репертуара. «Потому что заменить исполнителя главной роли невозможно. В искусстве эта формулировка о том, что „незаменимых нет“, не работает, уход Ширвиндта — как раз такой случай: он действительно незаменим», — убежден он.

Александр Олешко предлагал Газарову провести спектакль 3 апреля в формате вечера памяти Ширвиндта. По его задумке, на сцену могли бы выйти создатели постановки — от режиссера до гримеров и костюмеров.

«Сели и рассказали бы о том, как играли, репетировали, как создавался спектакль, как много было интересного, смешного и грустного... Чтобы на экране были показаны монологи Ширвиндта из спектакля, а мы бы их прокомментировали, ведь текст пьесы неоднократно переделывался. И чтобы в конце на экране был последний монолог Александра Анатольевича, которым он заканчивал спектакль», — написал Олешко на странице в своей социальной сети.

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Александр Ширвиндт и Александр Олешко в сцене из спектакля «Где мы?..»

Будет ли вечер памяти Ширвиндта

Газаров не поддержал инициативу Олешко. Секретарь Театра сатиры Елена, которая при жизни Ширвиндта была его помощницей, в телефонной беседе с NEWS.ru сообщила, что вечер памяти бывшего худрука может пройти в июле в день его рождения.

Друг Александра Анатольевича композитор и режиссер Вячеслав Моцардо предположил в беседе с NEWS.ru, что Олешко поспешил с выводами. По его мнению, Ширвиндта в театре не забудут, вечер его памяти обязательно состоится.

«Возможно, уже осенью, в начале нового театрального сезона. Поскольку лето — время отпусков и может быть сложным собрать артистов и остальной коллектив театра. Тем более что сам Александр Анатольевич терпеть не мог свой день рождения, как он сам говорил, „весь этот пафос“. А на мои расспросы о планах на празднование 90-летия заявлял: „Сбегу на рыбалку и отключу телефон“», — поделился Моцардо.

Он высказал предположение, что в театре прекрасно знают, как им сохранять память об Александре Анатольевиче.

Режиссер Андрей Житинкин не согласен с Моцардо и поддерживает Олешко. «Он хотел превратить спектакль не в грустную акцию, когда просто повесили объявление о том, что „не состоится“. Его задача вместе со зрителями — достойно проводить мастера, создав для этого необходимую атмосферу. Без пафоса, а с добрым юмором и воспоминаниями. И проводить сейчас, когда Ширвиндт ушел», — пояснил Житинкин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Портрет Александра Ширвиндта в окне здания Московского академического театра сатиры в Москве

Что за раскол в Театре сатиры

Как считает режиссер Малого театра, ситуация со спектаклем «обнажила внутренний раскол» в театре, который был заметен даже на прощании с экс-худруком.

«В театре наметился раскол. Это стало очевидным сразу после церемонии прощания с Александром Анатольевичем, когда половина труппы уехали в ЦДЛ — Центральный дом литераторов — и поминали покойного там, а половина остались в театре с нынешним руководством. Ну как бы каждый сотрудник театра четко дал понять, с кем он», — высказал мнение Житинкин, назвав ситуацию «тревожным синдромом».

Режиссер отметил, что, пока Ширвиндт был жив, он сдерживал внутренние противоречия в коллективе театра. По его мнению, теперь команда Газарова сможет более активно заниматься реформированием внутренней жизни театра, для ряда сотрудников этот процесс может иметь неприятные последствия.

«Труппа огромная, Газарову не позавидуешь. Потому что объединили разные театры, у него сейчас четыре сцены. Огромное количество народа, такого не было в Театре сатиры никогда», — подчеркнул Житинкин.

Он предположил, что артисты боятся негативных перемен. По мнению Житинкина, при Ширвиндте такого не было.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Ширвиндт во время сбора труппы Театра сатиры. Сентябрь 2023 года

«Александр Анатольевич досконально знал о проблемах буквально каждого сотрудника и каждому старался помочь. Он очень рано приезжал на работу, будучи жаворонком. И у него всегда была открыта дверь кабинета, все с проблемами шли к нему», — напомнил Житинкин.

Он считает, что театр будет развиваться дальше. «Ситуация зависит от количества премьер и от их успеха. Потому что там, где у артистов много работы, нет интриг. Как писал Чехов: „Дело надо делать, господа“. Дальше будет понятно», — резюмировал Житинкин.

Читайте также:

Что известно о тайных похоронах Александра Ширвиндта: где и когда пройдут

Урганта тайно вернули на экран: что за проект, простили ли его в России

«Нет выхода»: Яковлева о жизни театра после смерти Ширвиндта

Актрисе Вере Алентовой стало плохо на прощании с Ширвиндтом

Сын Ширвиндта поддерживал мать у гроба: кадры с церемонии прощания