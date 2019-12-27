https://static.news.ru/photo/8a71b3fe-2892-11ea-8f5f-fa163e074e61_660.jpg Наина Ельцина с дочерью Татьяной Юмашевой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова первого президента России Наина Елицина выразила соболезнования в связи с кончиной Галины Волчек в возрасте 86 лет и назвала её замечательной актрисой.

Ельцина отметила, что Волчек никогда не впадала в уныние, была очень сильным человеком и опорой для окружающих, сообщает РИА Новости.

Огромная потеря для всех в нашей стране. Она была замечательной актрисой, очень хорошим режиссёром, выдающимся руководителем театра — легендарный «Современник» теперь уже навсегда связан с её именем. А для меня она была ещё и по-настоящему родным человеком, — сказала она.

Ельцина напомнила, что познакомилась с артисткой, когда им было уже около шестидесяти, и подчеркнула, что они с артисткой стали подругами, несмотря на убеждение супруги президента в том, что люди не сближаются друг с другом в таком возрасте.

Как писал NEWS.ru ранее, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщил, что глава государства принёс свои соболезнования родным и близким Галины Волчек в связи с её кончиной.