Находящийся в больнице Михалков прокомментировал смерть Чуриковой Михалков опубликовал слова сожаления в связи со смертью Инны Чуриковой

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Инна Чурикова

Прощальные слова режиссера Никиты Михалкова в адрес скончавшейся сегодня актрисы Инны Чуриковой опубликовали в Telegram-канале проекта «Бесогон». Михалков назвал актрису гениальной и заметил, что она умерла всего на две недели позже композитора Эдуарда Артемьева.

В Екклесиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца, но бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Эту фразу совсем недавно я сказал по поводу ухода Эдуарда Артемьева. И вот спустя совсем немного времени я вновь вынужден её повторить, потому что ушла Инна Чурикова. С разницей всего в две недели мир покинули два гениальных человека, — написал Михалков.

В заключение он назвал актрису незаменимой вопреки убеждению, что незаменимых людей нет.

Сам Михалков сейчас продолжает находиться в реанимации из-за состояния, вызванного гриппом, однако велики шансы, что в ближайшее время его переведут на обычное стационарное лечение.

Ранее стало известно, что Инну Чурикову похоронят 17 января на Новодевичьем кладбище в Москве. Прощание с актрисой пройдет 17 января в «Ленкоме».