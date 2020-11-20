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На прощание с Виктюком из родных приехала только племянница

14:20, 20 ноября 2020 63
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

На прощание с режиссёром Романом Виктюком из родных приехала только племянница, рассказал актёр Дмитрий Бозин.

Как передаёт портал Teleprogramma.pro, тело народного артиста России и Украины увезут во Львов, где он родился.

Виктюк родился во Львове в 1936 году. Он начал ставить спектакли с 1970-х годов в Театре им. Моссовета, в студенческом театре МГУ и во МХАТе. В 1988 году в «Сатириконе» он поставил свой самый знаменитый спектакль — «Служанки», где все актёры были мужчинами. Спустя три года он открыл Театр Романа Виктюка.

Всего режиссёр поставил больше 250 спектаклей на сценах России, Украины, Латвии, Литвы, США, Финляндии, Италии и других стран.

20 ноября проходит церемония прощания с Виктюком в его театре в Москве. Режиссёр умер 17 ноября.

Ранее в интервью NEWS.ru актриса Юлия Рутберг предложила установить памятник режиссёру у его театра.

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