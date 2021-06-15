Музыкальный руководитель Театра Терезы Дуровой умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a7ca99de-cde6-11eb-945c-96000091f725_660.jpg Максим Гуткин Фото: Teatrium.ru/facebook.com

Музыкальный руководитель московского Театра Терезы Дуровой, композитор и дирижёр Максим Гуткин умер 15 июня от коронавируса в возрасте 60 лет. О его кончине сообщается на сайте театра.

Он заболел коронавирусом, с которым его организм не справился. Это очень тяжёлая потеря. Максим был музыкальной душой театра. С его появлением в Театре Терезы Дуровой началась новая эра развития, — говорится в сообщении.

Дирижёра особенно ценили за самоотверженную и беззаветную любовь к людям, своему делу и музыке. Коллеги композитора отметили, что в театре он был до позднего вечера, часто уезжал позже всех.

Гуткин в прошлом месяце выпустил в театре свой, как оказалось, последний спектакль — «Вересковый мёд». В общей сложности, он сделал 16 музыкальных спектаклей и мюзиклов, практически все они и сейчас присутствуют в репертуаре театра.

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