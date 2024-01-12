Москвичи несут цветы в Малый театр в память о Соломине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цветы в память о художественном руководителе Малого театра Юрии Соломине

Жители Москвы несут цветы в Государственный академический Малый театр в память о его художественном руководителе, актере и Народном артисте СССР Юрии Соломине. Для желающих почтить память актера в 11:00 открыли зрительский вход. Рядом с портретом Соломина есть тетрадь, в которой можно оставить свои соболезнования. В помещениях театра висят траурные черные ленты.

Соломин скончался 11 января в возрасте 88 лет. Поклонница Малого театра, пришедшая почтить память артиста, подчеркнула, что театральная труппа лишилась «капитана корабля» и «хранителя традиций». По ее словам, Соломин являлся одним из ярчайших представителей русской театральной школы.

Я 30 лет хожу в мой любимый Малый театр. Юрий Мефодьевич являлся его руководителем 35 лет. Вчера для него случился самый тяжелый день, артисты потеряли своего капитана, хранителя традиций русской театральной школы. Соболезную всему коллективу, — рассказала она.

Президент России Владимир Путин ранее выразил свои соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина. По словам главы государства, его смерть является невосполнимой утратой для всей отечественной культуры. Президент назвал покойного артиста настоящим творцом и хранителем легендарных традиций русского классического театра.