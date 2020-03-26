https://static.news.ru/photo/9623b5de-6eac-11ea-8585-fa163e074e61_660.jpg Фото: clubmayak.ru

Руководство Театра имени Маяковского на Большой Никитской в Москве собирается закрыть клуб «Маяк». На его месте могут открыть буфет для зрителей спектаклей.

О планах переделать помещение, где раньше находилось заведение, сообщает РБК со ссылкой на директора театра Александра Стульнева.

Он рассказал, что зрители жалуются на то, что нынешний буфет слишком тесен и им невозможно пользоваться. В то время как его площадь составляет 10 кв. м, клуб занимает 188 кв. м, к тому же у него есть отдельный вход.

Мы, естественно, хотим после намеченной реставрации и реконструкции театра, начало которых руководством города намечено на конец текущего года, организовать на этих площадях (клуба «Маяк». — NEWS.ru) буфет для зрителей, — сказал Стульнев.

Он также отметил, что до конца года и начала строительных работ администрация учреждения продлит заведению аренду.

Как писал NEWS.ru, работы по воссозданию лепнины в кинотеатре «Художественный» завершены на 80%. Декор здания восстанавливают в мастерских с декабря 2019 года.