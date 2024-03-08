«Мог жестко требовать»: директор театра Вахтангова о Туминасе Директор театра Вахтангова Крок: Туминас был требовательным, но не обижал артистов

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Римас Туминас

Бывший художественный руководитель тетра имени Евгения Вахтангова Римас Туминас любил артистов, с которыми работал, и никогда их не обижал, рассказал NEWS.ru нынешний директор театра Кирилл Крок. По его словам, режиссер в то же время был очень требовательным к сотрудникам.

Артисты все были в него влюблены и он их тоже очень любил. Он никого никогда не обижал. Да, он мог жестко требовать, но артисты всегда знали, что жесткими требованиями он от них добивается максимального раскрытия образа и стопроцентного существования в тексте спектакля, — сказал Крок.

Римас Туминас был худруком Театра имени Евгения Вахтангова с 2007 по 2022 год. Режиссер вывел его на одну из ведущих позиций среди драматических театров по всей территории РФ.

Вспоминают эпоху «Чуда Святого Антония» и «Принцессы Турандот»; будут вспоминать эпоху «Дяди Вани», «Евгения Онегина», «Царя Эдипа», «Войны и мира». Будут говорить о том, что жестокая болезнь сразила человека театра в годы, когда он сам и его коллектив были в великой славе. Так случилось с Евгением Вахтанговым; так случилось с Римасом Туминасом, — говорится в сообщении о смерти бывшего художественного руководителя на сайте театра.

Ранее стало известно, что советский и литовский режиссер Римас Туминас умер после продолжительной болезни в возрасте 72 лет в реанимации итальянской больницы.