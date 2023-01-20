Минкульт объяснил проверки театров после увольнения Назарова из МХТ Минкульт: проверки в театрах после увольнения Назарова из МХТ связаны с отменой удаленки

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Дмитрий Назаров

Организованные в театрах Москвы проверки «по контролю исполнения трудовой дисциплины» после увольнения народного артиста России Дмитрия Назарова из МХТ имени Чехова связаны со снятием коронавирусных ограничений, рассказал РБК источник в Министерстве культуры. По его словам, во время пандемии сотрудникам театров было разрешено перейти на удаленный режим работы, однако после снятия ограничений они должны были вернуться в театры, подчеркнул он.

В рамках трудового законодательства сотрудники, переведенные на удаленный режим, должны были вернуться к полноценному присутствию на рабочих местах, — сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что подобные проверки проводятся не только в столичных театрах, но и в других подведомственных учреждениях культуры на постоянной основе.

Ранее замглавы МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник подтвердил информацию об увольнении Назарова и его жены Ольги Васильевой. Верник уточнил, что решение принял директор театра Константин Хабенский.

Позднее сам Назаров опубликовал видео, на котором он читает стихотворение «Новая реальность». В произведении артист сравнил уход из театра, в котором он прослужил более 20 лет, с началом новой жизни, признавшись, что в этом «есть радостное что-то».