МХАТ продлил контракт с Ольгой Бузовой, несмотря на скандал

Московский Художественный академический театр имени М. Горького (МХАТ) продлил контракт с певицей Ольгой Бузовой. Несмотря на бурную отрицательную реакцию общественности, в сентябре экс-ведущая «Дома-2» сыграет ещё в двух спектаклях «Чудесный грузин», передаёт Telegram-канал «РЕН ТВ».

Бузова в минувшем театральном сезоне сыграла на сцене МХАТа шпионку. На пресс-показе она и художественный руководитель театра Эдуард Бояков говорили: в новом сезоне спектакль ещё будет.

В понедельник, 19 июля, информация официально подтвердилась . Сколько бы культурных деятелей, поклонников театра и хейтеров Бузовой «против», появления певицы на сцене лучшего театра страны не избежать ещё как минимум дважды. Скандал развязался сразу, как появилась новость об участии Бузовой в новой постановке театра. После этого посыпались мнения.

Российская актриса Мария Шукшина назвала «дебилизацией» приглашение Бузовой во МХАТ имени Горького. Музыкальный критик, журналист и шоумен Сергей Соседов сравнил такой ход руководства театра с акцией Pussy Riot в храме. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что вместо Бузовой на сцене должна была быть певица Валерия, и извинился, что не уберёг зрителей от экс-ведущей «Дома-2» во МХАТе.

Особое место в скандале занимает письмо народной артистки СССР Татьяны Дорониной. После появления Бузовой в театре, она обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину. В своём письме она просила уволить Боякова. Потом появились слухи, что письмо — фейк, однако совсем недавно советник президента по культуре Владимир Толстой заявил: в Кремле получили письмо Татьяны Дорониной. В настоящий момент обращение перенаправлено в Министерство культуры.

11 июня в театре на Тверском бульваре состоялась официальная премьера спектакля «Чудесный грузин», в котором задействована артистка. Постановка, посвящённая молодым годам Иосифа Сталина, получилась неоднозначной и провокационной. Съёмочная группа NEWS.ru побывала на предпремьерном показе и узнала почему.

После пресс-показа актриса Амина Синагатуллина, сыгравшая главную женскую роль в этом спектакле, рассказала о работе с приглашённой звездой. Начинающая актриса призналась, что ей было приятно работать на сцене с такими знаменитостями, как Бузова.