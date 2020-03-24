https://static.news.ru/photo/7f290e84-6e74-11ea-925c-fa163e074e61_660.jpg Александр Домогаров Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

В руководстве МХАТа имени Горького заявили, что не получали уведомления об уходе актёра Александра Домогарова. Он заявил, что больше не будет сотрудничать с учреждением.

В театре подчеркнули, что Домогаров не расторгал контракт с администрацией, передаёт ТАСС.

Руководство и репертуарную часть МХАТа им. Горького Домогаров ни о чём не уведомлял, — рассказали в пресс-службе.

Как писал NEWS.ru, Домогаров покинул театр, назвав его лжетеатром. Он отказался раскрывать подробности конфликта.