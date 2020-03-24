В руководстве МХАТа имени Горького заявили, что не получали уведомления об уходе актёра Александра Домогарова. Он заявил, что больше не будет сотрудничать с учреждением.
В театре подчеркнули, что Домогаров не расторгал контракт с администрацией,
Руководство и репертуарную часть МХАТа им. Горького Домогаров ни о чём не уведомлял, — рассказали в пресс-службе.
Как писал NEWS.ru, Домогаров покинул театр, назвав его лжетеатром. Он отказался раскрывать подробности конфликта.
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