Александр Домогаров Александр Домогаров Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

В руководстве МХАТа имени Горького заявили, что не получали уведомления об уходе актёра Александра Домогарова. Он заявил, что больше не будет сотрудничать с учреждением.

В театре подчеркнули, что Домогаров не расторгал контракт с администрацией, передаёт ТАСС.

Руководство и репертуарную часть МХАТа им. Горького Домогаров ни о чём не уведомлял, — рассказали в пресс-службе.

Как писал NEWS.ru, Домогаров покинул театр, назвав его лжетеатром. Он отказался раскрывать подробности конфликта.

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