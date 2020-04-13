Меньшов, Хотиненко и Меньшиков отказывались набирать студентов онлайн

https://static.news.ru/photo/7a094772-7da4-11ea-9184-fa163e074e61_660.jpg Владимир Меньшов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мастера курсов Всероссийского государственного института кинематографии имени Сергея Герасимова, Российского института театрального искусства и Высшего театрального училища имени Щепкина отказались проводить вступительные испытания в режиме онлайн. С призывом не вводить такой формат приёма абитуриентов они обратились к министру культуры Ольге Любимовой и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

Артисты опубликовали открытое письмо, которое подписали Владимир Меньшов, Владимир Хотиненко, Алексей Учитель, Тамара Синявская, Сергей Женовач, Олег Меньшиков, Нонна Гришаева, Валерий Гаркалин, Юрий Соломин и другие. Всего документ получил 22 подписи, передаёт РИА Новости.

Мы считаем такое решение недопустимым и даже опасным для творческих вузов. Онлайн-приём... равно как и процесс онлайн-обучения, приведут нас в русло самодеятельности, — говорится в обращении.

Из-за карантина в связи с пандемией коронавируса вступительные испытания, которые традиционно проводятся весной, вузам предложили проводить в Сети.

Как писал NEWS.ru, Российский институт театрального искусства и Театральный институт имени Бориса Щукина запустят бесплатные онлайн-курсы повышения квалификации для профессиональных актёров. Занятия будут проходить дистанционно с помощью ресурсной базы Центра непрерывного образования, созданного в ГИТИС в рамках нацпроекта «Культура».