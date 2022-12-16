«Мастер художественного стука»: Берда ответил, за что невзлюбил Ахеджакову Александр Берда назвал публичное оскорбление Гармаша Ахеджаковой причиной неуважения к ней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Александр Берда, которого Ахеджаков накануне упрекнула в том, что он с ней не здоровается, объяснил, чем вызвано такое отношение к коллеге по сцене. Актер заявил, что артистка «прекрасно знает», почему он с ней не здоровается и дело тут вовсе не в политике, пишет KP.RU.

Поводом для этого является вовсе не критика спецоперации на Украине со стороны Ахеджаковой, а ее «открытое письмо» Сергею Гармашу, написанное актрисой два года назад.

В 2020 году Гармаш выступил на закрытом собрании «Современника», где раскритиковал бывшего на тот момент худруком Виктора Рыжакова. Актер назвал его назначение «ктастрофичным для будущего театра» и ушел из «Современника». Рыжаков был уволен полгода назад. Но на тот момент бывшая на его стороне Ахеджакова написала Гармашу открытое письмо.

Оно заканчивалось словами: «Сережа, только мой тебе совет — постарайся не пить, это разрушает личность». Письмо актрисы тут же разлетелось по Сети. О слабостях народного артиста знали тогда только его коллеги и близкие. Ахеджакова же, по мнению Берды, ославила Гармаша на весь мир.

С тех пор я с ней не общаюсь. Она на всех вешает ярлыки: тот у неё стукач, а тот — доносчик. Но за собой ничего такого не замечает, хотя является мастером «художественного стука». Когда коллег обсуждают публично, это отвратительно, — пояснил свою позицию актер.

К тому же, добавил звезда детективных сериалов, в больницу Лия Ахеджакова к нему не ездила, но он действительно просил позвонить ее главврачу. В итоге коллега по сцене, с которой Берда много лет играл в одном спектакле, сообщила ему, что она звонила, но не дозвонилась, так как главврач не брал трубку.

В итоге многолетняя дружба между актерами закончилась.

Она сейчас идеологию притягивает, якобы, я с ней перестал здороваться из-за политики, из-за её позиции по СВО на Украине. Это не так, — объяснил артист.

На самом деле он перестал ее уважать за поступок с Гармашем.

Дело не в политике, не в её гражданской позиции, а в человеческой низости. Она публично оскорбила нашего коллегу, моего товарища. За это я перестал её уважать, — резюмировал Берда.

Ранее Лия Ахеджакова рассказала об отношении к ней коллег по театру из-за того, что она критиковала спецоперацию на Украине. Актриса, в частности, поведала, что с ней перестал здороваться известный по множеству ролей в кино и сериалах Александр Берда.