Машков впервые заговорил после скандальной «чистки рядов» в «Табакерке»

https://static.news.ru/photo/4d0b5682-e8f4-11ea-ac63-fa163e074e61_660.jpg Владимир Машков Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Владимир Машков впервые прокомментировал «чистку рядов» в театре Олега Табакова, где он является худруком. По словам актёра, театру необходим обмен энергией и обратная реакция с людьми.

Машков решил рассказать о происходящем в театре перед показом фрагментов двух постановок — детектива «И никого не стало» по произведениям Агаты Кристи и комедии «Старший сын» Александра Вампилова, в экранизации которой когда снялись Евгений Леонов и Николай Караченцов.

Мы полгода живем без зрителей. Без вас театр невозможен. Нужен обмен энергией и обратная реакция, — пояснил своё решение Машков в интервью KP.RU.

При этом знаменитый Гоцман из «Ликвидации» не стал говорить на тему перестановок в труппе. Вероятно, комментарии на этот счёт последуют уже перед началом театрального сезона.

Театр Олега Табакова в это межсезонье покинул муж Елизаветы Боярской Максим Матвеев. Он перебрался в Санкт-Петербург к жене и детям. В качестве приглашённой актрисы в театре значится такая неординарная личность, как Роза Хайруллина. Заключены отдельные договоры ещё с тремя известными актёрами, они выведены из состава труппы. Заключены контракты сразу с шестью молодыми актёрами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Машков, руководящий Московским театром Олега Табакова, перевёл трёх актёров на новые договоры. Ранее такая участь постигла Розу Хайруллину, известную по роли в сериале «Содержанки».