Машков провел «Золотую маску» после скандала: кому из звезд вручили премии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Владимир Машков

24 июня в Москве прошла церемония вручения 30-й национальной театральной премии «Золотая маска». С этого года ее возглавляет новый глава СТД Владимир Машков вместе с директором театра Вахтангова Кириллом Кроком. Как в столице отметили юбилей премии и кто получил «Маски» — в материале NEWS.ru.

Как отметили юбилей «Золотой маски»

С пяти вечера на Старом Арбате началось шествие уличных театров со всей России. По каменной брусчатке прошла костюмированная колонна из шутов и ходулистов из Альметьевска, скоморохов и масок комедии дель арте из Воронежа. Прохожие охотно общались с артистами, а те в свою очередь рассказывали им о главном празднике театра — национальной премии «Золотая маска».

Живые статуи позировали на камеру, а музыканты наигрывали мелодии из различных спектаклей. Кроме того, вход в театр Вахтангова украшала красная ковровая дорожка, по которой российские звезды заходили прямо с Арбата под восторги и аплодисменты случайных прохожих и собравшихся зрителей.

«Сегодня в зале все представители нашего большого театрального сообщества. 30 лет назад великий русский актер Михаил Ульянов, тогда председатель СТД, предложил и сформировал главную идею „Золотой маски“: „Профессионалы — профессионалам“. В этом году у нас большое событие — премия вернулась в СТД, и наша задача — вернуть ей ее первоначальный смысл», — сказал журналистам глава СТД РФ и президент премии Владимир Машков.

В экспертный совет входят режиссеры, сценографы, художники, педагоги, музыканты, танцовщики, театроведы. Все номинанты традиционно выдвигаются по результатам отбора. Жюри меняется из года в год. В этом году совет оценил 1116 спектаклей российских театров. В лонг-лист вошли 115 постановок — 50 из них оказались в итоговом списке номинантов.

Машков отметил, что в этом году много претендентов из регионов. «Иногда в региональных театрах бывает такое, что вызывает зависть даже у столичных театров», — подчеркнул Владимир Львович.

Однако с традиционными гастролями региональные спектакли не успели приехать в Москву. Из-за смены руководства премии осенью 2023 года у новой дирекции «Золотой маски» было слишком мало времени на организацию традиционного смотра спектаклей. Но к следующей церемонии вице-президент «Золотой маски» и директор театра Вахтангова Кирилл Крок пообещал исправить ситуацию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие скандалы связаны с прежней дирекцией премии

Жюри этого года работало с лонг-листом участников, которых отбирал прежний экспертный совет. Исходя из этого, у многих возникли вопросы к критериям отбора. Ранее «Золотая маска» под руководством Марии Ревякиной не раз подвергалась критике со стороны профессионального сообщества за механизм отбора спектаклей.

Схема выдвижения подразумевала условие: если вся постановка не попала в список на основную номинацию, то отдельные работы в частных номинациях («Лучшая работа режиссера», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль», «Лучшая работа художника-постановщика») не могут быть отмечены.

Еще один скандал был связан с «делом „Тангейзера“». 20 декабря 2014 года Новосибирский театр оперы и балета представил постановку оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» режиссера Тимофея Кулябина. Его работа разозлила митрополита Новосибирского и Бердского Тихона. Он подал заявление в прокуратуру. В результате дело было прекращено, но директора театра Бориса Мездрича уволили с должности, назначив вместо него Владимира Кехмана, который в дальнейшем убрал спектакль Кулябина из репертуара.

Так «Тангейзер» сначала получил большинство номинаций на «Золотую маску», а к моменту церемонии вручения исчез из номинантов. В 2018 году Минкульт вышел из состава организаторов «Золотой маски». А в 2022 году по решению СТД из конкурса убрали категорию «режиссер» и «драматург», потому что среди номинантов были те (Дмитрий Крымов, Тимофей Кулябин, Михаил Дурненков), кто к моменту проведения конкурса публично выступил с антивоенными высказываниями и покинул Россию.

В этом году по решению жюри награды не были присуждены в восьми из 37 номинаций. Среди них — «Лучший драматург», «Режиссер оперы», «Дирижер в балете», «Лучший спектакль в современном танце».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Валерий Гергиев (справа)

Кому вручили награды в 2024 году

Первые «Золотые маски» раздали в номинациях кукольного театра. Спектакль «Авиатор» Татарского театра кукол «Экият» получил награды за лучшую актерскую работу (Дилюс Хузяхметов), за лучшую режиссуру (Ильгиз Зайниев) и стал лучшим спектаклем. Зайниев воплотил на сцене одноименный роман Евгения Водолазкина и сделал изо льда куклу главного героя, которая тает до конца спектакля на глазах у зрителя.

Лучшая работа художников кукольного театра — Эмиль Капелюш и Юрий Сучков за постановку «Король Лир» в Чувашском театр кукол. Хореограф и член жюри Алла Сигалова наградила композитора Артура Байдо за создание музыки к спектаклю «Орел и ворон» Красноярского музыкального театра. А лучшим балетом стал Sextus Propertius из Екатеринбурга.

В номинации «Опера. Лучшая работа дирижера» награду получил Федор Леднев за работу над спектаклем «Замок герцога Синяя Борода» Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. Также лучшая женская роль в опере — актриса Наталия Ляскова за исполнение Юдит в том же спектакле.

В аналогичной мужской номинации победил актер Владислав Сулимский. Он получил «Маску» за роль Ренато в опере «Бал-маскарад» театра оперы и балета им. П. И. Чайковского в Перми. Актер и режиссер Вячеслав Стародубцев вручил спецнаграду Борису Рудаку «За яркую интерпретацию роли Риккардо» в том же спектакле Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Актер Дилюс Хузяхметов

Ректор ГИТИСа, член жюри Григорий Заславский вручил спецпремию создателям спектакля «Приключения Рустема» Казанского татарского театра юного зрителя имени Кариева.

«Специальная премия исправляет несправедливость других номинаций. Поэтому специальная премия жюри „Драматический театр и театр кукол“ вручается за сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя спектаклю „Приключения Рустема“ Татарского театра юного зрителя имени Кариева», — отметил он.

Режиссер и член жюри Сергей Женовач наградил спецпремией «За ансамбль спектакля» постановку «Калечина-малечина» Театра юного зрителя Ханты-Мансийского автономного округа.

В драме лучшей признана постановка «Муть. Мухаджиры» Татарского театра им. Г. Камала из Казани, где судьба жителей одной татарской деревни на родине и в изгнании рассказана с эпическим размахом.

Лучшим режиссером назван Лев Додин за спектакль «Чайка» Малого драматического театра Санкт-Петербурга. Награду получила актриса Елизавета Боярская. «Спасибо огромное нашему дорогому родному Малому драматическому театру, всем, кто работает и создавал спектакль „Чайка“. Спасибо нашему учителю, нашему мастеру Льву Абрамовичу Додину — это его награда. Он всегда ставит перед нами новые задачи, которые кажутся невыполнимыми, тем самым побуждая нас к бесконечному росту и развитию», — сказала Боярская.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Елизавета Боярская

Лучший спектакль малой формы — «Генерал и его семья» режиссера Светланы Земляковой (театр Вахтангова). Лучшими актерами, исполнившими главные роли, стали Алан Албегов за роль Лира в спектакле «Король Лир» Северо-Осетинского театра им. В. Тхапсаева и Илона Маркарова из Театро Ди Капуа Санкт-Петербурга за спектакль «Крысолов».

За роли второго плана «Маски» получили Софья Андреева, сыгравшая в спектакле «Опера нищего» театра «Суббота», и Вячеслав Поляков за роль в спектакле «Nora/Нора» Национального театра Карелии.

В категории «Драматический театр. Лучшая работа художника-постановщика» победу присудили Станиславу Бенедиктову, Виктору Архипову и Лилии Баишевой за работу над постановкой «Леопольдштадт» Российского академического молодежного театра. К сожалению, первый из призеров скончался 20 ноября 2022 года. Награду за него получили Виктор Архипов и Лилия Баишева.

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