Машков перевёл часть актёров «Табакерки» на новые договоры

Владимир Машков, руководящий Московским театром Олега Табакова, перевёл трёх актёров на новые договоры. Ранее такая участь постигла Розу Хайруллину, известную по роли в сериале «Содержанки».
Отмечается, что в «Табакерку» приходят новые артисты. В труппу за последнее время пришли сразу шесть актёров,
Ранее стало известно, что Хайруллина ушла из театра, однако позже появились сообщения о том, что она перешла с постоянного договора члена труппы на разовые контракты, которые заключаются на каждый спектакль.
По словам актрисы Татьяны Нестеренко, на следующий день после того как 17 августа труппа отметила 85-летие со дня рождения Табакова, Машков уволил половину актёров, писал NEWS.ru.
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