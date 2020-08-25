Машков перевёл часть актёров «Табакерки» на новые договоры

https://static.news.ru/photo/1685dd8c-e6b8-11ea-98b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Владимир Машков, руководящий Московским театром Олега Табакова, перевёл трёх актёров на новые договоры. Ранее такая участь постигла Розу Хайруллину, известную по роли в сериале «Содержанки».

Отмечается, что в «Табакерку» приходят новые артисты. В труппу за последнее время пришли сразу шесть актёров, сообщает «Телепрограмма».

Ранее стало известно, что Хайруллина ушла из театра, однако позже появились сообщения о том, что она перешла с постоянного договора члена труппы на разовые контракты, которые заключаются на каждый спектакль.

По словам актрисы Татьяны Нестеренко, на следующий день после того как 17 августа труппа отметила 85-летие со дня рождения Табакова, Машков уволил половину актёров, писал NEWS.ru.